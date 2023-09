Une grève de 48 heures dans toutes les prisons pour dénoncer les conditions inhumaines

D’autres solutions, plus créatives, sont également possibles selon Grégory Wallez. "Durant le Covid, certains détenus ont été renvoyés purger leur peine chez eux. Mais, même lorsqu’ils respectaient scrupuleusement les conditions qui leur étaient imposées dans ce cadre, on les a réincarcérés ensuite sous prétexte que la crise sanitaire était terminée. Que le ministre ne s’inquiète pas : il va l’avoir, sa crise sanitaire", se moque le représentant syndical, face aux épidémies de punaises, aux champignons et autres infections qui circulent en prison et alors que les détenus ne peuvent plus prendre de douche quotidienne en raison de la surpopulation.

850 places sont occupées car on manque de personnel

La méga prison de Haren, village pénitentiaire de 1190 places inauguré en grande pompe il y a tout juste un an, devait répondre à ces défis, avec le triple objectif de "supprimer la surpopulation carcérale d’ici 2030, améliorer les conditions de détention et réduire le taux de récidive", relevait à l’époque Mathieu Michel, secrétaire d’État chargé de la Régie des bâtiments. "Aujourd’hui, seules 850 places sont occupées car on manque de personnel", raille Claudine Coupienne.