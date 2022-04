Une grève de 24 heures des agents pénitentiaires de la prison de Marneffe

Une action de grève a débuté lundi à 06h00 pour une durée de 24 heures au centre pénitentiaire de Marneffe, a indiqué Jean-François Pirard, délégué CSC Services Publics - Prisons.

Les agents dénoncent les conditions de travail vécues au quotidien et la montée de la violence au sein de l'établissement. Un douzième incident depuis le mois d'août dernier a eu lieu le 12 avril. Un agent a été victime d'une agression à la suite d'une dispute entre deux détenus.

Une action de protestation s'est tenue le lendemain et des solutions ont été réclamées par les membres du personnel. "Depuis lors, nous avons eu deux comités de concertation de base extraordinaires. Il y a eu de petites avancées et quatre détenus posant problèmes ont été transférés vers un autre établissement. La Direction locale fera son possible pour que les transferts soient plus rapides et nous serons mieux informés de leurs démarches", a ajouté le délégué syndical CSC.

L'ensemble des agents pénitentiaires suivent cette action et certains membres de la section administrative en font de même. "Nous profitons de cette occasion pour montrer à nos collègues ayant subi une agression que nous ne les oublions pas et qu'ils ont tous notre soutien. Je tiens aussi à préciser que 85 % des détenus nous soutiennent et comprennent notre démarche", a souligné Jean-François Pirard.

La fin de la grève est prévue mardi à 06h00. Le personnel rappelle sa détermination et informe que des nouvelles actions pourraient suivre en cas d'avancées non significatives.