Une grève commence à la SNCF : 60% des trains annulés, la Belgique pas impactée

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé en France en raison d'une grève des contrôleurs qui contraint la compagnie nationale à annuler 60% de ses trains vendredi et ce week-end, un mouvement qui pourrait être reconduit lors des fêtes de fin d'année.

Cette grève ne devrait pas impacter le trafic depuis ou vers la Belgique. La SNCF annonce ainsi un trafic normal des Thalys vers la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne, ainsi que ceux des Eurostar vers la Grande-Bretagne. Ailleurs, la SNCF prévoit 1 TGV sur 3 vers la Suisse, 1 sur 2 vers l'Allemagne, 1 sur 3 vers l'Italie et aucune circulation vers l'Espagne.

La SNCF prévoit ainsi, de vendredi à dimanche, entre 1 train sur 2 et 1 sur 4 sur le réseau grande vitesse TGV et 1 sur 2 sur le réseau interrégional classique (Intercités), ainsi que l'annulation de tous les trains de nuit.

Une "reprise progressive" est envisagée lundi, avec 3 trains sur 4 vers tous les axes TGV.

Ce mouvement social porte sur des revendications salariales, le déroulement des carrières et, globalement, une plus grande reconnaissance des spécificités de la fonction des quelque 10.000 chefs de bord (contrôleurs) de la SNCF qui ont une fonction essentielle en matière de sécurité de la circulation et des voyageurs.

Ces chefs de bord, sans qui les trains ne peuvent pas partir, ont d'ores et déjà déposé des préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Jour de l'an.

La direction de la SNCF a regretté le maintien de ce mouvement "alors que des mesures concrètes" ont été présentées aux syndicats. Les organisations grévistes ont de leur côté déploré déploré n'avoir obtenu que "des miettes".