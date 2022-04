Une grave pénurie de kots à craindre dans les prochaines années à Bruxelles

Au service logement de l’ULB, on dispose d’un peu plus de 800 chambres. Elles sont aujourd’hui toutes louées. Et pour cause, les prix sont plutôt bas : 247 euros par mois pour un kot, 371 maximum pour un studio. Ces biens proposés directement par des hautes écoles ou universités (L’UCL en Woluwe dispose également d’un parc de plus de 1200 chambres louées dans les mêmes gammes de prix bas) tranchent avec les tarifs proposés souvent dans la privé. En moyenne, le prix d'un logement étudiant en Région bruxelloise s'élève à 490 euros par mois, soit le plus cher du pays.

Selon Valérie Dumoulin, de l’ULB, cela s’explique. Notamment parce qu’il y a actuellement beaucoup plus d’étudiants qui cherchent que de biens disponibles. "Le fait que l’offre soit vraiment beaucoup plus basse que la demande fait que les prix peuvent se permettre d’être élevés. C’est un principe économique de base. Et, ici, c’est problématique parce que cela signifie que les promoteurs privés n’ont pas non plus d’incitants à proposer des kots qui sont peut-être moins confortables, mais qui permettraient d’être loués à un prix plus bas".

En 2019, c’était environ 600 euros par mois. Mais pas tout compris. Il fallait aussi payer les charges. Toute seule, c’était juste impossible pour moi

Il y a trois ans, Chaima, une jeune étudiante, en a fait l’expérience. Elle a d’abord cherché un petit studio à louer sur le marché privé. "En 2019, c’était environ 600 euros par mois. Mais pas tout compris. Il fallait aussi payer les charges. Toute seule, c’était juste impossible pour moi".

Chaima ne peut pas compter sur l’aide de ses parents. Elle a un petit job d’étudiant et perçoit un revenu d’intégration du CPAS. Ce qui constituait un frein supplémentaire pour de nombreux propriétaires privés. Finalement, elle a pu trouver un petit bien de 25 m2 qu’elle loue un peu moins de 300 euros hors charges, en passant par l’Agence immobilière sociale étudiante (AISE). Ce service, lancé il y a six ans par la Région, propose des biens moins chers à des students aux faibles revenus. Les 390 logements proposés par l'AISE sont aujourd’hui également tous loués.