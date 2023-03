Une grande pointure de l’architecture internationale pour le site ICADI, aux Guillemins ?

Surprise, la danoise Dorte Mandrup, associée au groupe Uhoda, est dans la course. C’est une "signature" de l’architecture durable, épurée, et des milieux fragiles. Elle a construit un observatoire du climat sur un fjord polaire, un centre des cétacés sur une île norvégienne. C’est encore elle qui a été chargée de transformer une ancienne gare berlinoise en musée de l’exil, qui réutilise les vieilles briques du bâtiment ferroviaire. L’arrivée de Dorte Mandrup en cité ardente préfigure peut-être son implication dans d’autres dossiers, puisque le groupe Uhoda envisage également "quelque chose" sur l’un des bouts du boulevard de l’automobile. Mais pour l’ICADI, la concurrence s’annonce rude, puisque sur la short list figure également, entre autres, le régional de l’étape Moury, et la société Matexi, toujours à la recherche de la compensation qui a été promise en contrepartie de l’abandon de la Chartreuse. Plus que quelques semaines de patience…