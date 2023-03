Une grande opération débute dans les cours et tribunaux pour mesurer le temps de travail : "Nous voulons démontrer nos vrais besoins"

Comment la justice pourrait-elle être plus efficace, plus moderne et plus proche du citoyen ? Les cours et tribunaux sont sous tension. Ils manquent de moyen.

Une grande opération débute ce lundi dans les cours et tribunaux du pays pour mesurer la charge de travail. L’activité des magistrats sera suivie en temps réel à l’aide d’une application sur leur téléphone ou sur leur ordinateur.

Une initiative menée par le Collège des cours et tribunaux. Sa présidente, Fabienne Bayard, veut combattre l’image d’une "justice en lambeau". "Nous sommes dans une période dans laquelle la justice veut se dépoussiérer. Nous nous mettons en marche pour tenter de démontrer nos vrais besoins", assure-t-elle.