Une Gantoise laborieuse sauve un point aux Shamrock Rovers et entretient l’espoir

La Gantoise a ramené un point de son déplacement aux Shamrock Rovers. Une unité arrachée dans un match compliqué où l’efficacité a encore fait défaut aux Gantois. Cueillis à froid, les hommes de Vanhaezebrouck ont dû attendre les vingt dernières minutes et l’exclusion de Ferizaj pour égaliser (1-1).

Les Buffalos peuvent encore rêver de la qualification. Mais ils devront absolument battre Molde lors de la dernière journée.



La Gantoise, privée de Kums (orteil) et Cuypers (grippe) au coup d’envoi, a tout intérêt à gagner pour maximiser ses chances de sortir de ce groupe F de la Conference League. Et les Buffalos entament bien mal leur mission "survie". Gaffney surgit au 2e poteau pour placer sa tête et les Shamrock Rovers aux commandes (3e). Le buteur des champions d’Irlande alerte encore Nardi qui détourne… sur son poteau (10e).



Gand doit se reprendre et le fait. Mannus sort un superbe réflexe devant Salah (19e). Le gardien s’illustre encore sur un envoi puissant de Hjulsager (43e). Depoître et Hjulsager se font des politesses (48e), Godeau trouve le poteau sur une reprise un peu chanceuse (53e). Gand se découvre, offre des espaces aux Irlandais et se paie quelques frayeurs.



Comme souvent cette saison, les Buffalos tentent beaucoup (17 tirs) mais peinent à convertir leurs occasions. C’est laborieux. Ferizaj, exclu pour une deuxième carte jaune, leur donne un petit coup de pouce (73e). Hong égalise presque immédiatement (74e). Le dernier quart d’heure n’amène pas de modification au marquoir.



Mais les Gantois peuvent toujours se qualifier. Et ils peuvent remercier Djurgarden, vainqueur de Molde après avoir été mené… 2-0 (2-3). Les Suédois ont assuré leur première place. La Gantoise devra montrer un autre visage à la Ghelamco Arena contre les Norvégiens.