Une fusion pour résister à la pression de l’Arabie saoudite ? ATP et WTA se rapprochent

Les fédérations internationales de tennis masculin et féminin pourraient bien ne faire qu’un dans un avenir plus ou moins proche. Face à l’émergence et l’intérêt sportif grandissant des pays du Golfe, ATP et WTA n’auraient d’autres choix que de s’unir. De là à imaginer tous les tournois dédoublés dès la saison prochaine, il y a néanmoins un pas.

Si l’écart de prize money entre les hommes et les femmes tend à se réduire d’ici 2027, le monde de la petite balle jaune s’apprête peut-être à connaître un autre changement. Selon le quotidien britannique The Telegraph, les grands décideurs des deux fédérations craignent l’émergence de l’Arabie saoudite. Alors que plusieurs joueurs sont déjà montés au créneau quant à la rémunération des tournois, l’organisation d’événements plus lucratifs en Arabie saoudite pourrait les attirer. L’absence de points ATP ou WTA ne serait dès lors peut-être plus un frein. Pour parvenir à conserver leurs joueurs et surtout leurs figures de proue, les deux circuits principaux ne pourraient plus faire qu’un.

Faute d’être suffisante face à la fortune saoudienne, cette potentielle fusion aurait le mérite d’apporter davantage de clarté entre les différents circuits et tournois organisés tout le long de l’année. Contactés par nos confrères du Soir, ATP et WTA n’ont pas souhaité commenter le sujet.