Une fuite de pétrole menace de polluer des rivières amazoniennes après la rupture d'un oléoduc en Équateur

Les autorités de l'Équateur tentaient dimanche de contenir une importante fuite de pétrole sur un oléoduc dans une région de jungle amazonienne, où une rivière menace d'être polluée, a-t-on appris de sources concordantes.

De fortes pluies ont provoqué en fin de semaine glissements de terrain et chutes de pierres, entrainant la rupture d'un oléoduc de transport de pétrole brut dans la zone de Piedra Fina. L'incident a eu lieu vendredi à la frontière entre les provinces de Napo et Sucumbios, sur ce pipeline de 485 kilomètres, qui traverse quatre provinces, et est opéré par la société privée OCP (Oleoducto de Crudos Pesados).