Une fresque, sur une place de Liège, pour dénoncer la guerre chimique contre les kurdes

Dans la longue tradition du muralisme politique à la sud-américaine, une fresque pacifiste orne depuis ce vendredi une place du quartier liégeois de Vivegnis. C’est du street-art au service d’une cause, et le message est limpide : il s’agit de dénoncer l’utilisation de phosphore blanc et de césium par l’armée turque, contre des populations kurdes, syriennes ou irakiennes. Plusieurs cas ont été rapportés par des médecins ou des journalistes depuis deux ans, alors que ces substances sont rigoureusement interdites par une convention internationale.

Depuis quelques semaines, au motif de pourchasser les auteurs d’un récent attentat commis voici quinze jours, la guerre s’intensifie, et les bombardements se multiplient sur cette zone. Les artistes qui ont participé à cette œuvre en appellent à un cessez-le-feu.