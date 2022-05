Une fresque en hommage à Arno à Seraing

Pas de doute, c’est bien lui. C’est bien le chanteur Arno que l’on reconnaît sur cette fresque murale qui s’étend sur 10 mètres de large et 12 mètres de haut, rue de la Gare, dans le bas d’Ougrée à quelques mètres de la nouvelle salle de concert l’OM. Achevée le 13 mai dernier, cette œuvre a été réalisée en moins d’une semaine par Olivier Hoffait, alias Soke et Michaël Nicolaï, deux artistes du collectif de street art liégeois Spray Can Arts. Elle marque en quelque sorte l’ouverture de la saison des fresques. "Chaque année au printemps on fait des recherches graphiques que l’on teste en grandeur nature, avec l’accord des communes, en réalisant des fresques sur des murs qui peuvent être vus de tout le monde".

Les deux artistes souhaitaient travailler sur la thématique de la musique et le personnage d’Arno, décédé en avril dernier, s’est d’emblée imposé. Ils ont alors croisé leurs deux univers, l’un axé surtout sur le personnage et l’autre sur les décors et les éléments industriels. " On ne voulait pas se contenter de peindre un visage avec des usines en arrière-plan, on voulait quelque chose d’un peu plus subtil et donc, ce que l’on voit également sur la peinture, en prenant un peu de recul, c’est le manche d’une guitare qui peut rappeler les lignes à haute tension qui font partie du décor du quartier et qui font aussi le lien avec la salle de concert toute proche".

Esthétiser les quartiers urbains, créer un parcours d’art public c’est aussi l’objectif poursuivi par les artistes de Spray Can Art.