Une fresque BD pose question au café bruxellois "La fleur en papier doré"

Aujourd’hui, le café fait de nouveau parler de lui pour sa fresque qui orne le mur de sa terrasse intérieure. Inaugurée en 2011, elle fait partie de la série de bandes dessinées Stam et Pilou, réalisée par De Marck et De Wulf. Un dessin qui peut poser problème pour les gérants du café. "On a repris ce lieu en étant bien conscients de ce qu’il était avant, de la richesse culturelle et patrimoniale qu’il y a ici, explique Emile. Mais ce que nous, on essaye de créer aujourd’hui, c’est un espace où tout le monde doit se sentir à l’aise, tout le monde est le bienvenu."

Sur la fresque de bande dessinée, on peut voir un grand-père regarder le corps d’une jeune femme : un message difficile à assumer aujourd’hui. "Cette fresque véhicule un message qui, au sens de pas mal de personnes de ma génération, est sexiste. Certains diront que c’est une apologie du voyeurisme, du harcèlement. D’autres diront que c’est quelque chose de culturel… Là, on se retrouve entre deux radicalités, et nous on essaye de trouver un compromis à la belge."