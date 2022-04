Une fresque Arno née sur un mur à Evere

Visible au carrefour formé par l’avenue Jules Bordet et la rue de Zaventem, elle est signée par l’artiste HMI, alias Fouad Hachmi : "C’est un concours de circonstances. On était dans l’organisation du festival de graffiti et on apprend qu’il est mort. C’était important de lui rendre hommage “, a-t-il expliqué au media La Capitale.

C’est en effet à l’occasion de la Jam Graffiti, un événement destiné à faire découvrir l’univers du graffiti et le street art que cette nouvelle œuvre est née, sur base d’une photo trouvée sur Google, et signée Ludovic Carème.