Une fraude de 400.000 kilomètres pour une Renault Kangoo d’occasion: Car-Pass publie son rapport annuel

Comme chaque année, Car-pass – l’ASBL responsable des documents officiels mentionnant l’historique kilométrique des véhicules – publie son rapport annuel. En 2021, 1578 cas de fraude au compteur kilométrique lors de la vente d’un véhicule d’occasion ont été recensés. Une baisse par rapport à 2020.

Parmi ces 1578 cas de fraudes kilométriques, 906 concernaient des ventes intérieures – soit 0,13% du total. A l’inverse, 672 concernaient une importation de véhicules à destination de la Belgique (1,2% du total des véhicules).

A noter qu’en moyenne, les relevés kilométriques frauduleux des véhicules belges sont "inférieurs de 52.000 kilomètres au kilométrage réel." Du côté des véhicules étrangers, par contre, la fraude grimpe à 75.000 kilomètres.

Le risque de fraude est donc près de 10 fois plus élevé lorsque le véhicule vient de l’étranger

Non seulement "le risque de fraude est donc près de 10 fois plus élevé lorsque le véhicule vient de l’étranger, bien que ces voitures soient généralement nettement plus jeunes", mais "le nombre de kilomètres qui disparaissent du compteur est 50% plus élevé", peut-on lire dans le rapport.

Pour l’ASBL, il est donc impératif d’analyser soigneusement le Car-pass lors de l’achat d’un véhicule importé.

Le classement

Dans le palmarès des dix plus grands cas de fraude, c’est une Renault Kangoo qui arrive en tête. Cette voiture de 2012, non importée, témoigne d’une diminution de près d’un demi-million de kilomètres (486.240 kilomètres). Juste derrière elle, une Mercedes C 180 CDI importée, présentant 427.673 kilomètres de différence par rapport à son kilométrage réel.

A noter que les Mercedes restent nombreuses dans ce classement, raflant six places sur dix.