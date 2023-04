Une foule de stars dans la prochaine série des Muppets !

On découvre aujourd’hui la bande-annonce de The Muppets Mayhem un mois avant sa date de sortie officielle, révélant que la série musicale contiendra une liste impressionnante de stars, dont "Weird Al" Yankovic, Tommy Lee, Lil Nas X, Chris Stapleton, Kevin Smith, et bien d’autres encore.

Le show est centré autour du band des Muppets, The Electric Mayhem – avec Teeth au chant et aux claviers, Animal à la batterie, Floyd Pepper au chant et à la basse, Janice au chant et à la guitare, Zoot au saxophone et Lips à la trompette – et on les retrouve sur le point d’enregistrer leur premier album.

La jeune directrice musicale Nora Singh (Lilly Singh) est chargée de faire entrer le groupe dans l’ère moderne et de naviguer dans les méandres de la scène musicale. En cours de route, ils rencontreront Morgan Freeman, Billy Corgan, Kesha, Susanna Hoffs, Paula Abdul, Ryan Seacrest, Tommy Chong, Cheech Marin, Rachel Bloom, Ziggy Marley, Kristen Schaal, Ben Schwartz, Jack McBrayer, Joe Lo Truglio et Danny Trejo.