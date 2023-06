Une formation pour devenir opticien à Charleroi en réponse à la pénurie accrue dans la région

L’école de promotion de sociale (ECEPS) de Marchienne-au-Pont, parfois mieux connue des Carolos sous son ancienne appellation école industrielle, a lancé en début d’année une formation pour devenir opticien. L’initiative s’inscrit dans un contexte de pénurie, accentuée à Charleroi par l’absence (jusqu’alors) de formation dans la région. "L’idée a germé à la suite d’une discussion avec un opticien carolo qui m’a expliqué pleurer après les stagiaires", raconte Stéphanie Boulin, la directrice de l’ECEPS. En dehors des écoles privées, Namur, Liège, Bruxelles ou même Gembloux proposaient leur cursus, pas Charleroi. La formation de Promotion sociale, soutenue par la Ville de Charleroi, rectifie donc le tir, même si elle se destine uniquement à un public adulte.

Le lancement de la formation – par manque de communication et en raison d’un timing d’organisation serré – n’a pas été un franc succès lors de cette première année. Rien d’inquiétant jusqu’ici : une nouvelle section prend généralement trois ans pour décoller. La direction espère donc pouvoir attirer une vingtaine d’étudiants vers ce métier qui figure dans la liste des fonctions en pénurie dressée par le Forem. "Espérons un effet positif dans nos magasins ", confie Giacomo Di Carlo, gérant d’Optique Lefebvre dans le centre de Charleroi. "Ça fait des années qu’on cherche un stagiaire. Des années ! Et comme il y a peu d’opticiens sur le marché du travail, on compte sur les jeunes, mais rares sont ceux qui cherchent un stage à Charleroi."

Le cursus proposé par l’ECEPS s’étale sur deux ans à raison de quatre jours de cours par semaine. La formation est gratuite pour les demandeurs d’emploi.