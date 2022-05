Une formation Forem dès 10 ans ? "Planter la petite graine pour plus tard"

Le Forem pousse vers une formation et vers l'emploi des dizaines de milliers de chercheurs d'emplois chaque année. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il participe aussi à ouvrir les yeux d'un public plus jeune vers certains métiers, principalement des métiers en pénurie. C'était le cas ce vendredi 29 avril dans son espace de formation d'Estaimpuis (Hainaut).

Le Forem a répondu favorablement une demande de l'Instance Bassin Enseignement-Formation-Emploi de Wallonie Picarde (IBEFE) d'accueillir une classe d'enfants de 12 ans pour découvrir le métier de la logistique et du transport. L'IBEFE propose au total une trentaine de découverte de métiers pour des élèves de 10 à 14 ans.

Une formation de quelques heures seulement, non pas pour faire un choix définitif si tôt, mais plutôt pour "planter la petite graine" comme l'explique Tony Roupain, chargé de mission à l'IBEFE. "Il est possible qu'à 15/16/17/18, lorsqu'ils devront faire un choix, qu'ils aillent repêcher dans les souvenirs de métiers qu'ils ont vus de près et donc c'est entre 10 et 14 ans qu'on peut déjà leur proposer des idées de métier."