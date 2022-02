Une formation à Flémalle pour bien tailler les vignes et augmenter les récoltes

Très concernés, une quarantaine de viticulteurs de la Province de Liège apprennent à corriger leur technique de taille en respectant le flux de la sève. Alec Bol, du Vin de Liège : "Beaucoup d’actes sont mal fait. Et donc on va essayer de réfléchir à une technique de taille pour faire en sorte que l’intérieur du pied de vigne reste le plus vivant possible".