Une forêt magique au coeur de Tournai

Saviez-vous qu’à Tournai, se cache une forêt magique aux pouvoirs mystérieux ? Avis aux petits et grands explorateurs, une enquête sous forme de jeu de piste vous permettra d’en percer le mystère ! Les magiciens de la Forêt perdue, c’est une chasse au trésor organisée au cœur des rues si pittoresques de la ville aux 5 clochers.

L’expédition démarre avec le sac Aventure-jeu à glaner à l’office du tourisme : une sorte de malle aux trésors, plein de surprises et d’accessoires pour mener à bien votre mission. Un jeu de coopération familial pour vivre une expérience touristique originale et une façon ludique d’en savoir plus sur le centre historique de Tournai, son fier Beffroi et sa cathédrale médiévale patrimoine mondial de l’Unesco !