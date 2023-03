Une fondation d’utilité publique pour que l’observatoire de Cointe continue à "mettre des étoiles dans les yeux des enfants"

Plusieurs personnalités liégeoises, - parmi lesquelles l’ancien recteur Bernard Rentier, la première échevine Christine Defraigne, le conseiller communal François Schreuer, le doyen de la faculté d’architecture Pierre Hallot et Marko Sojic, président de la société astronomique - sont associées, à divers titres, à un projet qui vise à conserver la vocation publique de l’observatoire de Cointe.

Le Gouvernement wallon, propriétaire depuis vingt ans, a décidé de le mettre en vente. Et le risque est élevé, d’ici au mois de mai, de voir un promoteur, Bouygues ou autres, acheter le site pour le transformer en complexe d’appartements de luxe. Mais c’est faire peu de cas de son intérêt patrimonial, non seulement comme bâtiment, mais encore comme outil scientifique. L’idée, c’est de l’utiliser comme résidence de chercheurs et d’artistes, pour accueillir des colloques, voire des groupes scolaires, histoire de "mettre des étoiles dans les yeux des enfants". Ça passe par la création d’une fondation, qui pourrait récolter du financement populaire, du mécénat d’entreprises du secteur spatial, voire mobiliser le réseau international des astrophysiciens.

L’investissement est évalué à une dizaine de millions, avec l’incertitude du coût du désamiantage. Mais toute la somme ne doit pas être mobilisée dès le départ. Avec la perspective d’une intervention de l’intercommunale Ecetia, une mise de fonds d’un million et demi suffirait au démarrage. Ce qui est demandé au ministre Dolimont, c’est un moratoire, un délai, jusqu’en septembre, pour vérifier l’adhésion de la population et des forces vives. Mais l’intéressé, apparemment, se montre réticent.