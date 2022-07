Une folle demande en mariage avec la complicité de Julien Doré

Le 30 juin à Nîmes, dans le sud de la France, Julien Doré a donné "le concert le plus fort, le plus fou et le plus beau de [sa] vie". Pas étonnant : un homme y a demandé sa compagne en mariage, devant 12.500 personnes en délire et avec la complicité de l’artiste.

Quelques mois avant le concert, le futur époux a contacté l’équipe de Julien Doré pour lui faire part de son projet. Le chanteur a accepté avec enthousiasme.

Le jour J, malgré une panne et des orages (le concert a lieu aux arènes de Nîmes, en plein air) le moment fort arrive : entre deux chansons les projecteurs éclairent le couple à qui l’on apporte un micro. La foule se déchaine lorsque l’heureuse élue accepte la demande.

Interviewé le lendemain sur France Bleu, le fiancé explique : "Je voulais que ce soit un moment un peu improbable ; pour que la surprise soit totale […] ça n’aurait jamais été possible sans l’accord de Julien Doré. Humainement, c’est quelqu’un de simple, de sincère. S’il a accepté de faire ça, ce n’est pas pour faire le buzz, je pense que ça l’a touché, quoi."

Une chose est sûre : les époux, le public, Julien Doré et même Clara Luciani qui participait au concert garderont un souvenir ému de ce 30 juin 2022.

L’artiste aux boucles d’or qui vit sa première tournée en tant que papa, a démontré une fois de plus son sens de l’humour pendant ce concert nîmois, en improvisant durant un problème technique, comparant la panne en cours à ses soucis de connexion Internet à sa résidence dans les hauteurs des Cévennes.