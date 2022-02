Une finale franco-française mais personne pour ramener la coupe à la maison...

Souvent occulté par le tennis, le badminton manque parfois de médiatisation mais l’histoire qui va suivre mérite bien quelques lignes.

Fin janvier se déroulait en Inde le Syed Modi International, un tournoi de badminton au prestige équivalent à celui d’un Grand Chelem du tennis. Des badistes du monde entier se sont déplacés à Lucknow dans l’Etat de l’Uttar Pradesh. C’est le cas de Lucas Claerbout et d'Arnaud Merkle, venus défendre les couleurs du drapeau français. Le premier est le septième badiste au classement en France et le second se place en deuxième position.

Inscrits tous les deux, ils n‘ont pas eu de mal à se défaire des premiers tours et se sont rapidement retrouvés chacun en demi-finale. Demi-finales dans lesquelles ils se sont chacun imposés face à leurs concurrents respectifs. Jusque-là, la chance semble sourire aux Français puisqu’ils accèdent tous les deux à la finale de cet illustre tournoi. Vous le voyez venir, ce ne sera pas si simple.

Quelques heures avant le début de la finale entre les deux compatriotes, Arnaud Merkle est déclaré positif au coronavirus et doit donc déclarer forfait. Dommage mais a priori ça n’empêche pas l’autre Français, Lucas Claerbout, de soulever la coupe et de la ramener à la maison… Mais (évidemment il y a un " mais "), Lucas partageant la chambre d’Arnaud, il est automatiquement déclaré cas contact et se retrouve, à son tour, exclu du tournoi. Les deux finalistes étant forfaits, aucun d’eux ne repart avec le titre.

Faute de joueurs, les organisateurs décident simplement d’annuler la finale. Pour la première fois dans l’histoire, le trophée reste dans sa boîte, aucun vainqueur n’est déclaré et les deux Français finalistes repartent bredouilles en gardant leurs espoirs pour la prochaine fois.