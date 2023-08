Une fin de vie à vélo plutôt qu’en camion pour des déchets à Woluwe-Saint-Pierre

Ces dernières semaines, on s’est adapté dans les cuisines de neuf crèches et écoles communales. Les déchets alimentaires sont stockés dans de petites boîtes en plastique. Puis, une fois remplies, elles sont amenées dehors et verser dans l’un des gros boxes bleus posés le long du mur. Le jour de la collecte, c’est donc un vélo électrique jaune qui débarque. Et ce jeudi, c’est Sofiane Afer qui en est le pilote. "La première chose que nous faisons quand on arrive dans une crèche ou une école qui participe, c’est d’ouvrir les boxes bleus. On vérifie qu’on n’y a pas mis des déchets qui ne devraient s’y trouver comme des cailloux ou autre. Ensuite, on charge ceux qui sont pleins sur la remorque et on en replace d’autres, propres et vides, à la place".

Une fois l’opération terminée, Sofiane reprend la route. Direction cette fois le magasin communal, voisin de la déchetterie de Woluwe-Saint-Pierre. Là, il gare son véhicule, décharge les boxes et en verse le contenu dans des gros réservoirs de bois. "En les ouvrant, vous pouvez sentir l’odeur. Il y a de la vie là-dedans. Et nous, on nourrit tout ce petit monde avec les nouveaux déchets. En quelques semaines, tout cela se transforme en compost qui finit par ne plus rien sentir ou presque. Là, il est prêt", explique celui qui est aussi le référent de ce projet de compostage à Woluwe. Le compost est ensuite utilisé par les jardiniers de la commune pour fertiliser les espaces verts publiques. Rien ne se perd ou presque et ces déchets sont revalorisés.