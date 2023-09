Une fin de match manquée et un but écossais entaché d'un hors-jeu : Tessa Wullaert peste contre l’UEFA après le partage des Flames en Écosse

Les Red Flames auraient pu repartir d’Écosse avec les 3 points et ainsi prendre une petite avance non négligeable sur les autres équipes du groupe A de la Ligue des Nations. Elles étaient d’ailleurs très proches d’y parvenir. Mais en fin de match, la Belgique a concédé un but évitable… et surtout entaché d’une position de hors-jeu.

Il reste un peu plus d’une minute dans le temps additionnel quand Nicky Evrard, pourtant auteure d’une belle prestation, rend le ballon aux Écossaises à la suite d’un dégagement quelque peu hasardeux. Sentant le danger, la Belgique commet une faute aux alentours du rond central et offre un dernier danger à la "Tartan football team".

Lee Gibson, la gardienne écossaise, se charge alors de botter le coup franc et trouve la tête de Sophie Howard qui égalise à la toute dernière seconde (1-1, 90+3').

Un coup dur pour la Belgique, surtout quand on revoit les images avec une Howard qui semblait clairement hors-jeu au moment de placer son coup de tête et de tromper Evrard.