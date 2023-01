Une fin d'année sur les chapeaux de roues pour les motos d'occasion

En décembre 2022, 7235 motos d'occasion ont été immatriculées en Belgique, ce qui représente un bond de 117,7% par rapport à l'année précédente, indique mercredi la fédération du secteur de la mobilité Traxio. Ce sprint final "anormal" est dû au contrôle technique obligatoire entré en vigueur au 1er janvier 2023 pour les motos d'occasion.

"D'une part, l'instauration de ce contrôle a mené à la revente précipitée d'un nombre significatif de motos avant la fin de l'année et, d'autre part au fait que les propriétaires de motos non immatriculées se sont dépêchés de le faire afin d'éviter l'obligation de contrôle et, par conséquent, ont pu procéder aisément à la mise en ordre des documents requis", explique la fédération.

Selon elle, cette situation aura pour conséquence qu'il s'immatriculera beaucoup moins de motos d'occasion dans les prochains mois et, le cas échéant, que davantage de motos risquent de prendre le chemin de l'étranger (principalement les Pays-Bas).

Des chiffres en hausse

Au total, on relève 81.436 motos réimmatriculées en 2022 (+0,9 %). Par ailleurs, 898 motos neuves ont été immatriculées en décembre 2022, soit une hausse de 45,8% comparé à l'an passé. Sur l'ensemble de l'année, le marché comptabilise 24.683 nouvelles motos munies d'une plaque (-2,9 %).

"A l'instar des années (corona) précédentes, l'année 2022 ne fut pas une année standard mais bien une année parsemée de problèmes et événements exceptionnels, qui ont mis toute l'industrie devant de sérieux défis. Les ventes de motos neuves ont connu un léger recul, principalement à cause de pénuries et de problèmes d'approvisionnement", analyse Traxio.