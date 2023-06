Une fillette de 8 ans portée disparue dans le nord de la France, le plan alerte-enlèvement déclenché

Le plan alerte-enlèvement a été déclenché mercredi soir après la disparition dans la nuit de mardi à mercredi d'une fillette de 8 ans à Dunkerque, dans le nord de la France, a annoncé la police judiciaire.

La petite Malek est susceptible de se trouver en présence de son père Jamel, 40 ans, selon le texte diffusé par la police.

La petite fille a les "cheveux longs, noirs, bouclés" et les "yeux noirs". Son père mesure "1m84", a les "cheveux noirs", une "corpulence normale", porte des "tatouages sur la nuque et le poignet" et peut se trouver au volant d'une Renault Twingo verte immatriculée DM 485 GJ.

"Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr", indique la police.

Contacté par l'AFP, le parquet de Dunkerque n'a pas souhaité commenter l'affaire "pour l'instant".

Le plan "Alerte enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé.