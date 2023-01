Une fillette de 11 ans tuée à Anvers : l'autopsie révèle qu'elle a été directement touchée par une balle

Tanguy, un habitant du quartier est venu déposer des fleurs. "Je suis ici pour exprimer ma solidarité et ma détresse, explique-t-il. Ce n’est pas la première fois, c’est terrible. On en a vraiment assez. J’espère que notre bourgmestre va s’asseoir avec les ministres Van Quickenborne et Verlinden pour enfin faire quelque chose et apporter des solutions parce que ça fait déjà trop longtemps que ça se passe."

Spirale

La mort de la fillette est en effet le point d’orgue d’une longue liste de faits de violence dans la métropole portuaire. Depuis 2017, la ville en a connu environ 200, des lancers de grenade, aux tirs sur des habitations, en passant par des incendies de véhicules. Le Standaard en dresse la très longue liste ici. Autre fait marquant : la tentative d’enlèvement du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, qui montre qu'Anvers n'est pas la seule ville touchée en Belgique.

La ville est cependant la première porte d’entrée en Europe pour la cocaïne d’Amérique latine. Elle vient de battre un nouveau record : en 2022 près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités belges dans le port d’Anvers. C’est la première fois que la barre des 100 tonnes est dépassée. Et ce trafic charrie son lot de violence.

Dans la plupart des cas, il s’agit de règlements de compte ou de tentatives d’intimidation, entre bandes rivales. Il y a une dizaine d’années, les narcotrafiquants hollandais ont commencé à employer, dans le port d’Anvers, de la main d’oeuvre locale pour retirer les cargaisons de cocaïne des containers. Parmi ces petites mains, certains se sont peu à peu enrichis et sont devenus eux-mêmes des barons de la drogue. Les violences entre clans n’ont fait qu’augmenter, entraînant la ville dans une spirale sans fin.