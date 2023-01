Une fillette de 11 ans tuée à Anvers : des membres de sa famille suspectés d'être liés au milieu de la drogue

Anvers est en guerre, une "guerre de la drogue" qui a fait sa première victime innocente ce lundi soir, à Merksem : une fillette de 11 ans. "C’est terriblement douloureux mais ça devait arriver", a déclaré Bart De Wever, bourgmestre N-VA d’Anvers, dans l’émission Terzake, sur la VRT.

Des tirs ont touché la porte d’un garage. Derrière cette porte se trouvait en fait une pièce de vie aménagée en salon et cuisine. Les premières informations, données notamment par le bourgmestre, stipulaient que la jeune fille avait été touchée par l’explosion d’un micro-onde, lui-même atteint par les tirs. La presse néerlandophone évoque désormais une balle qui aurait directement touché la victime. Ce mardi, le parquet d’Anvers ne confirme pas, il attend l’autopsie qui doit encore avoir lieu.

Meurtre et tentative de meurtre

Cinq douilles de balles ont été retrouvées devant la maison, précise le parquet. Il s'agirait de munitions de guerre. L'expert en armes de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (NICC) se rendra sur place pour procéder à un examen balistique plus approfondi. "L'occupant de 58 ans et ses deux filles (âgées de 13 et 18 ans) ont été légèrement blessés, mais la fille de 11 ans a été gravement blessée. Des habitants du quartier, entre autres, lui ont prodigué les premiers soins." Elle est décédée à l'hôpital.

Le parquet d'Anvers a réquisitionné un juge d'instruction vers 20 heures lundi soir pour meurtre de la victime de 11 ans et tentative de meurtre à l'égard des trois autres victimes.

Toujours selon le parquet, les personnes qui habitaient les lieux ne semblent pas directement liées au milieu de la drogue. Selon la presse néerlandophone, les deux oncles de la fillette sont suspectés d’être des trafiquants. L’un d’eux réside à Dubaï et est considéré comme l’un des plus grands acteurs du trafic international de cocaïne. Dans une interview accordée à la Gazet Van Antwerpen, il promet de réagir, mais pas par la vengeance, comme beaucoup le craignent : "Nous rechercherons les auteurs de ces actes en collaboration avec la police et les tribunaux."

"On en a vraiment assez"

Ce matin, Frank Pypaert, voisin de l’habitation touchée, ancien policier, observe les impacts de balles sur la porte de garage. Il raconte : "J’ai entendu trois coups de feu, j’étais en pantoufles, je suis directement allé dehors, ma fille venait de partir à la danse". Il parle d'une famille marocaine modèle. "On avait un bon contact, on se disait bonjour."