Une fillette de 11 ans tuée à Anvers : "Cela pourrait mener à des contre-violences", selon le criminologue Michaël Dantinne

Une enfant de 11 ans a été tuée ce lundi à Anvers, à la suite de tirs sur la façade d’une maison de Merksem. Le parquet d’Anvers a précisé que la famille de la victime n’est pas directement liée au milieu de la drogue. Ses oncles le sont néanmoins. L’un d’eux vit à Dubaï et serait un acteur important du trafic de drogue international. Le procureur du Roi d’Anvers a qualifié ces faits de narcoterrorisme.

Les actes de violence liés à la drogue se multiplient depuis plusieurs années dans la métropole. Depuis 2017, la ville en a connu environ 200 : des lancers de grenade, aux tirs sur des habitations, en passant par des incendies de véhicules, jusqu’à ce lundi, où une victime innocente est tombée. Comment décoder ces faits de violence ? Michaël Dantinne, criminologue à l’ULiège nous apporte son éclairage.

De quoi cette violence est-elle le signe ?

"Quand, autour du narcotrafic, on a une violence qui devient plus visible, c’est qu’on a un marché qui n’est plus stable.

Il est probablement déstabilisé par différents éléments. D’abord, par les actions policières et judiciaires. Les chiffres de 2022 indiquent que 110 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités belges dans le port d’Anvers. C’est un record qui est imputable, pour partie, au démantèlement du réseau SKY ECC (réseau de communications cryptées utilisé par des trafiquants, ndlr). C’est tout le paradoxe : ayant porté des coups importants au trafic de drogue, on a déstabilisé le marché et on en paie le prix à travers une flambée de violence.

Concrètement, si on saisit 500 kg, il y a des gens qui ont acheté ces 500 kg qui ne les ont plus mais doivent tout de même les payer. Il y a, à mon avis, un certain nombre d’ardoises impayées qui ont provoqué une certaine tension entre les acteurs, qui recourent à la violence pour des raisons de dettes et de créance.

Par ailleurs, ceux qui avaient la mainmise sur le système sont peut-être ébranlés, et d’autres acteurs tentent peut-être de prendre leur place."

Quel est l’autre élément qui aurait provoqué une déstabilisation du marché ?

"Le marché est aussi en train de se reconfigurer. On voit de plus en plus arriver sur le sol européen de la cocaïne à un état plus primaire qu’avant, parce qu’elle est plus facile à cacher (on imbibe un tee-shirt ou du plastique, ce qui n’est pas possible avec de la cocaïne en poudre).