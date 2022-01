Une filiale de Warner Music est mandatée pour administrer l’œuvre de Jacques Brel

"On ne fait pas une acquisition. Autant le catalogue de Bowie a été acquis par Warner Chappell, là, les Editions Jacques Brel (dirigées par France Brel) conservent la propriété de l’œuvre et les droits", complète pour l’AFP Matthieu Tessier, président de Warner Chappell Music France.

"On a un mandat pour les représenter, s’assurer pour eux de la bonne remontée des droits, leur donner une visibilité et leur transmettre des propositions d’utilisation (film, spectacle, etc)", poursuit le responsable.

Warner Chappell co-administrait jusqu’à présent, avec les Editions Jacques Brel, 16 morceaux du répertoire de Jacques Brel, parmi lesquels des standards comme "Ne me quitte pas" ou "La valse à mille temps".