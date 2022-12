Une figurante du premier générique de Viva for Life devient une célèbre chanteuse, la reconnaîtrez-vous ?

Reconnaîtrez-vous la figurante du tout premier générique de Viva for Life devenue populaire sur les ondes belges quelques années plus tard ?

En 2013, pour la première édition de Viva for Life à Liège avec Sara De Paduwa, Sébastien Nollevaux et Raphaël Scaini, la production a casté plusieurs figurants pour participer au générique.

Et parmi ceux-ci, une jeune namuroise qui deviendra par la suite une chanteuse connue, mais qui était déjà à l’époque mannequin et créatrice de tatouages éphémères. Artiste complète, elle a également des talents de dessinatrice, comédienne, directrice artistique et même peintre !

Vous l’avez ? Allez, un petit indice avec cette photo :