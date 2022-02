Une feuille de paroles de Jimi Hendrix déchirée en deux lors d’un concert en 1967 enfin reconstituée

Le guitariste avait déchiré une feuille avec les paroles du titre "51st Anniversary" en deux et avait signé chaque moitié pour deux fans. 55 ans après, elles ont repris contact et reconstitué le manuscrit.

La soirée du 20 février 1967, Jimi Hendrix donne un concert au Bath Pavilion à la place de Chuck Berry, qui a dû annuler sa prestation. Avant le show, deux femmes, alors âgées de 15 et 16 ans, attendent à l’entrée de la scène pour obtenir un autographe du guitariste. N’ayant pas de papier sous la main, Hendrix arrache alors une page d’un carnet avant de la déchirer en deux et de signer chaque moitié qu'il donne ensuite aux deux fans. Les membres du groupe d'Hendrix, Mitch Mitchell et Noel Redding, ont également ajouté leur signature sur les deux moitiés.

Par après, les deux femmes ont découvert que les paroles de "51st Anniversary" étaient inscrites au dos de leurs morceaux de papier quand le titre est sorti sur la face B de Purple Haze quelques semaines après le concert.

Les années passent et les deux jeunes femmes se perdent de vue, mais chacune conserve sa moitié précieusement. En 2021, une des deux femmes demande une estimation pour sa moitié de feuille à Tracks Limited (société spécialisée dans les souvenirs du rock). La société encourage alors celle-ci à retrouver son amie. Les deux femmes, qui souhaitent rester anonymes, se sont ainsi revues et vendent maintenant la feuille composée des deux moitiés. Le prix du manuscrit devrait atteindre un montant à cinq chiffres.

"Il existe extrêmement peu de manuscrits de Jimi Hendrix et encore moins de manuscrits signés par Jimi et les deux autres membres du Jimi Hendrix Experience", a déclaré Paul Wane, propriétaire de Tracks Limited.