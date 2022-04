Une ferme en pleine ville installée depuis 1932 à Gilly

C’est une ferme comme toutes les autres sauf que celle-ci a une particularité,

La ferme Chauvaux est installée depuis 1932 en plein cœur de Gilly à 5 minutes en voiture du centre de Charleroi.

Si à l’origine, il n’y avait rien dans les environs, aujourd’hui les habitations entourent cette ferme. Désormais, elle prend place dans un quartier fortement urbanisé.

Est-ce un avantage ou un inconvénient d’avoir une ferme installée en pleine ville ?

Une affaire de famille

Depuis la rue, c’est une maison comme les autres mais une fois à l'arrière se révèle une ferme laitière, 80 bêtes et 33 hectares d’exploitation. Aux commandes, Jacques Chauvaux, sa ferme, c’est une histoire de famille "Oui, il y a eu mon arrière-grand-père, mon père qui m’aide encore aujourd’hui, maintenant moi et il y a aussi mon épouse et mes quatre filles. La relève est prête pour le magasin", dit-il en souriant. Une boutique dans laquelle on retrouve les produits de la ferme, des œufs, du lait, du beurre, de la crème ou encore des ballots de paille. Des produits dont raffolent les voisins.

Plus de clients en ville

À l’origine lorsque l’arrière-grand-père de Jacques s’est installé dans la rue des Auduins, il n’y avait rien autour de sa ferme. Aujourd’hui, les maisons ont poussé partout autour. Une cohabitation qui se passe globalement bien. "Oui avec les voisins ça se passe bien. D’autant plus que le fait d’être en ville nous permet d’avoir beaucoup de clients au magasin et même plus que si on était à la campagne", explique Jacques Chauvaux.