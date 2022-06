Une femme victime d'une agression au couteau dans le tunnel sous les voies en gare de Tournai

Une femme a été victime d'une agression au couteau ce jeudi matin en gare de Tournai. Les faits se sont déroulés dans le tunnel sous les voies. Un périmètre de sécurité a été établi.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés peu avant 07h20, qu'une personne avait été victime d'une agression dans le périmètre de la gare de Tournai. Deux ambulances et un SMUR ont été dépêchés sur place.

C'est dans le tunnel situé sous les voies, faisant la liaison entre le boulevard Eisenhower et la gare, qu'une femme a été poignardée au niveau du cou par son ancien compagnon. Très rapidement, un périmètre de sécurité a été établi autour de la gare et le passage sous les voies a été fermé au public. On ignore pour l'instant les causes de cette agression à l'arme blanche et l'état de santé de la victime. Le parquet de Tournai a été avisé des faits et est attendu sur place.

Le couloir doit rester fermé pour les besoins de l'enquête, ce qui provoque des perturbations au niveau de la circulation des trains. Tous les trains circulent, mais il faut s'attendre à des retards importants car quatre voies sur cinq sont inaccessibles. "Les retards concernent les trains roulant entre Tournai et Brussels Airport, Courtrai et Namur, Quévy et Mouscron, Tournai et Lille", précise Infrabel.