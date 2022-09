Une femme sur deux hébergée en maison d’accueil se déclare victime de violences conjugales

En 2019, les centres d’hébergement wallons et bruxellois agréés ont accueilli au total 4260 victimes de violences conjugales : 2053 à Bruxelles et 2207 en Wallonie. Celles-ci sont majoritairement des femmes. "Ces chiffres seraient encore plus importants s’il était possible de comptabiliser le total des victimes prises en charge par l’ensemble du secteur de l’aide aux sans-abri", précise Isabelle Carles, coordinatrice de cette étude.

Ces violences ont été exacerbées pendant la crise sanitaire en raison du confinement obligatoire. Cela a provoqué une demande croissante de places d’accueil dans des structures déjà saturées et soumises à des restrictions sanitaires limitant encore leurs capacités.

Afin d’atténuer les effets néfastes de la pandémie sur l’accueil des victimes de violences conjugales, la Région a ouvert des places d’accueil à un public exclusivement féminin, notamment en mettant à disposition des chambres d’hôtel vacantes, faute de touristes.

La région a également garanti aux femmes sans-papiers un accueil gratuit, se réjouit l’AMA qui souhaite que cette mesure soit généralisée et pérennisée.