Une femme sauvée d’une prise d’otage grâce à une livraison de repas

On sous-estime sans doute l’utilité des commentaires que l’on peut ajouter au moment de la commande d’un burger ou d’une pizza pour une livraison à domicile… Pourtant, cette petite case a permis de sauver la vie d’une jeune Américaine victime d’une prise d’otage.

Il est parfois des situations desquelles on se sort de manière originale, souvenez-vous de cette adolescente qui s’était échappée en utilisant une console de jeux vidéo après un mois de captivité.

En général, on réclame de ne pas avoir de rondelles d’oignons dans son burger ou d’échanger une brochette de poulet contre un bœuf au fromage dans un menu japonais… Les commentaires ouverts à la fin d’une prise de commande via les plateformes de livraison s’avèrent utiles pour satisfaire nos petits caprices. Dans le cas de cette jeune femme de 24 ans, cette saisie lui a tout simplement sauvé la vie !

Les médias américains tels que Today et NBC racontent que la victime s’est connectée à l’appli Grubhub, un équivalent d’Uber Eats opérant aux États-Unis et au Royaume-Uni, afin de lancer l’alerte. Kidnappée depuis cinq heures dans le quartier new-yorkais du Bronx, elle a eu l’idée de passer commande pour avoir l’opportunité d’appeler à l’aide grâce à cette case additionnelle. C’est le restaurant lui-même qui a révélé l’information, en remerciant les services de police via sa page Facebook.