Une femme prête à tout pour devenir "Numéro Une" se heurte à un monde du travail misogyne

Comprenez que si Emmanuelle Blachey est un personnage de fiction, la misogynie représentée dans ce long-métrage n’a, elle, rien d’imaginaire. Ancrée dans notre quotidien, elle demeure encore aujourd’hui une réalité incontestable du monde du travail, qui s’exprime avec d’autant plus de force qu’elle se manifeste de deux manières. La réalisatrice explique en effet qu’il existe d’une part "un pré carré de pouvoir organisé par et pour les hommes", et d’autre part ce qu’on pourrait appeler la "misogynie bienveillante".

"Elle relève davantage de l'inconscient et d'une certaine forme de gentillesse. Comme si les femmes le demandaient et qu'on leur rendait service. Elle est tellement bien infusée dans les esprits que les femmes elles-mêmes se disent qu'elles ne sont pas capables d'accéder à ces postes de pouvoir. On décèle toujours une hésitation, voire même une fragilité " explique-t-elle à ce sujet.