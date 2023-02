La grossesse demeure "une expérience extrêmement dangereuse pour des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des soins de santé respectueux et de grande qualité", a déploré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, dans un communiqué.

"Ces nouvelles statistiques montrent la nécessité urgente de garantir à chaque femme et à chaque fille un accès à des services de santé essentiels avant, pendant et après l'accouchement et la possibilité d'exercer pleinement leurs droits en matière de procréation", a-t-il ajouté. Le nombre de ces décès a augmenté ou stagné dans presque l'ensemble des régions du monde au cours des dernières années à l'exception de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Asie centrale et du Sud.