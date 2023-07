Une femme iranienne défie les autorités en chantant en public dans une mosquée historique d’Hispahan

Un geste d’autant plus courageux à la lumière des événements qui ont soulevé l’Iran à la fin de l’année dernière, suite à la mort de Mahsa Amini, jeune iranienne de 22 ans, arrêtée par la par la police des mœurs pour "port de vêtements inappropriés" (quelques cheveux dépassaient de son voile), et décédée quelques jours plus tard (d’une crise cardiaque selon la version officielle des autorités), très probablement des suites de violents coups portés par les membres de cette police des mœurs.