Une femme inculpée d'homicide involontaire après le décès d'un fermier à Ath

Une instruction a été ouverte et une femme a été inculpée du chef d'homicide involontaire après le décès d'un fermier dans son exploitation à Ath, a indiqué ce lundi le parquet de Tournai.

Vendredi, la police d'Ath est intervenue pour le décès d'un fermier de 40 ans dans son exploitation située le long du Vieux Chemin de Tournai à Irchonwelz, dans l'entité d'Ath. Le corps gisait dans la cour de la ferme.

Selon les premières constatations, la victime a été percutée par un véhicule lors d'une manœuvre. Un expert automobile, un médecin légiste, le laboratoire de la police judiciaire fédérale, la juge d'instruction et le Parquet sont descendus sur place vendredi en fin d'après-midi et le dossier a été mis à l'instruction. Une autopsie a également été pratiquée. "Après audition par la juge, la conductrice d'une camionnette", âgée d'une trentaine d'années, "a été inculpée du chef d'homicide involontaire. Elle aurait écrasé la victime entre son véhicule et un mur en manoeuvrant", a précisé le premier substitut du procureur du Roi de Tournai.