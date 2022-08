Une femme frappée par la foudre devant une école est la 56e personne à en mourir cette année

Si l’on entend régulièrement des personnes miraculées, frappées par la foudre une ou plusieurs fois qui s’en sortent indemnes, la plupart du temps il y a de graves conséquences sur le corps humain.

Les systèmes vasculaires et nerveux sont de bons conducteurs qui permettent à la charge venant d’un nuage de rejoindre le sol plus rapidement que par l’air qui est un isolant naturel. L’effet de la foudre sur l’organisme humain dépend de la manière dont il l’atteint, explique Science et Avenir : "on distingue différents mécanismes d’atteinte directe, au cours desquels le courant traverse le corps. Le plus grave est le "coup de foudre direct" – quand la foudre se décharge directement sur la victime".

Il y a plusieurs manières d’être atteint par un éclair :

La foudre, qui peut atteindre 100 millions de volts, peut provoquer un arrêt cardiaque et de graves brûlures, même si 9 personnes sur 10 survivront à l’impact, selon le National Geographic. Les brûlures peuvent être superficielles, uniquement aux points d’entrée et de sortie, mais également profondes, quand le courant à traverser des organes et les a brûlés de l’intérieur.

Il peut également y avoir asphyxie après l’électrocution, la cage thoracique bloquée par le passage de la foudre, explique MaxiSciences.

Enfin, il peut y avoir des symptômes neurologiques : perte de mémoire, étourdissements, fatigue prolongée, engourdissement de membres, …