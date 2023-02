Une femme enceinte sur dix subit des violences conjugales. De futurs médecins apprennent à les détecter

Au fil de la résolution des énigmes, les étudiants découvrent ces indices ainsi que des questions qu’ils pourraient poser aux patient·e·s. "Il y a certaines choses auxquelles on ne pense pas et qui peuvent être plus importantes qu’elles ne le paraissent, nous dit Valentin. Ce jeu permet de découvrir des pistes de solutions si on se retrouve face à ce genre de situations". Quant à oser poser des questions en cas de suspicion de violences conjugales, Romane estime que ça ne sera pas si simple. "Il ne faut pas froisser le patient. Il faut réussir à le faire avec tact".