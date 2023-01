Une femme dirigera le Concert du Nouvel An de Vienne "quand le moment sera venu"

A la question d’un journaliste espagnol sur une prochaine femme à la direction du Concert du Nouvel An, la réponse principale est celle-ci : "Oui, nous aurons une femme qui dirigera le concert quand le moment sera venu". Ce propos a ensuite été étayé par des explications quant au fait qu’ils invitent généralement un maestro à diriger le concert après avoir déjà passé environ une dizaine d’années à entretenir une relation artistique. Ils ont par ailleurs expliqué qu’avoir quelqu’un de jeune était aussi compliqué : "Il faut quelqu’un qui saura qu’il sera comparé aux plus grands chefs d’orchestre passés avant", rajoutant que le "Concert du Nouvel An est l’une des choses les plus difficiles à faire en tant que chef d’orchestre", notamment à cause du "nombre de pièces ainsi que de personnes à diriger". Enfin, ils ont ajouté qu’il faut quelqu’un "capable de se faire respecter par des musiciens ayant joué sous la direction des plus grands" et que la tâche n’était pas aisée pour de jeunes personnes.

Ce n’est pas une question de politique, c’est une question artistique.

Tout cela "c’est comme dans la comédie, tout est une question de timing" ont-ils expliqué, et un Concert du Nouvel An nécessiterait quelqu’un d’assez expérimenté. Le journaliste a ensuite repris la parole pour leur dire qu’il ne parlait pas d’une personne jeune, mais simplement d’une femme, et qu’il existe des cheffes d’orchestre expérimentées. A cela, Daniel Froschauer a semblé dire que l’élément primordial était donc la relation que cette personne aurait créée et entretenue au fil de longues années avec l’orchestre. C’est d’ailleurs le chef d’orchestre allemand Christian Thielemann, avec qui l’orchestre entretient des liens artistiques depuis longtemps, qui dirigera le Concert du Nouvel An 2024.

Cette conférence de presse, qui était visible notamment en direct sur internet, a résonné dans de nombreuses têtes dont celles d’Ursula Berner, porte-parole des Verts autrichiens à la culture. Cette dernière en a profité pour les convier à l’Hôtel de Ville de Vienne à une journée spéciale au titre évocateur : "Qui donne le ton ? Vienne et ses musiciens et musiciennes" afin de pouvoir discuter ensemble de la condition de la femme dans la musique classique à Vienne, le 17 janvier prochain.