Une femme commissaire: une première à la zone de police de Huy

C'est une première à Huy: la police locale compte désormais dans ses rangs sa première femme commissaire.

Estelle André est originaire de Hannut. Elle a 42 ans. Elle dirige le service intervention, c'est-à-dire le plus gros service de la zone de police de Huy. Son parcours est riche et varié. Mais ce poste est son premier en tant que policière.

Un parcours riche et varié

Estelle André a fait des études de psychologie à l’Université de Liège, puis une spécialisation en psychologie du sport et, plus récemment, des études en sciences de gestion, management général à HEC. Elle doit encore présenter son mémoire. Professionnellement, "j'ai travaillé au CHU de Liège, j'ai travaillé à l'ADEPS à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la Province comme professeure, et puis comme déléguée pharma" explique-t-elle.

Son orientation vers une formation de commissaire de police est liée à ses études à HEC: "J'ai voulu m'orienter vers quelque chose de managérial" précise Estelle André, "et commissaire, ça me plaisait beaucoup plus que travailler pour une société privée qui fait des dividendes pour des actionnaires. On reste finalement dans le social avec mon bagage de psy. Le projet du chef de corps et sa vision m'ont plu."

Je souhaiterais que les citoyens soient satisfaits de la police

Et quand on lui demande si le fait d'être une femme change quelque chose? "Pour moi, non" répond Estelle André. "J'ai un peu eu l'habitude de travailler dans des mondes masculins, donc ce n'était pas quelque chose qui allait me rebuter. Je débarque dans le monde policier, et c'est le plus gros service de la zone, donc il faut pouvoir s'adapter, prendre ses marques, et puis voir un peu ce qu'on va pouvoir changer, améliorer pour une plus-value pour les hommes." Et par rapport au public? "Je souhaiterais avoir une satisfaction des citoyens quand mes hommes interviennent" confie-t-elle. "Qu'ils se disent, là, je suis satisfait de la police."

Car pour elle, l’image de la police est "ultra importante".