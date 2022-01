"Une femme", cette candidate atypique à l’élection présidentielle italienne

De son côté, Giorgia Serughetti fait le parallèle avec les titres de presse que l’on peut lire lorsqu’une femme se démarque par exemple dans un sport ou un domaine scientifique. "On ne donne pas son nom et on spécifie seulement son genre. C’est une manière de souligner l’exception par rapport à la norme qui est le masculin". Une pratique déjà dénoncée en Italie notamment à travers la page Instagram "La donna a caso" (La femme au hasard) et en France avec le profil parodique Wikipédia dédié à "Une femme".

Pour la chercheuse, cette formule généraliste envoie également le message "qu’une femme en vaut une autre. On ne ferait jamais ça avec les hommes". Les profils et parcours des femmes politiques éligibles à la présidence italienne prouvent évidemment le contraire.

Parmi les noms évoqués, il y a à gauche celui de Rosy Bindi, ex-présidente du Parti démocrate et ancienne ministre de la Santé ; à droite, Elisabetta Casellati, présidente du Sénat, et Letizia Moratti, vice-présidente de la Région lombarde, toutes deux proches de Silvio Berlusconi. Enfin, Marta Cartabia, actuelle ministre de la Justice sans étiquette politique, est celle qui aurait le plus de chance de peser dans cette élection. "Certaines d’entre elles peuvent nous enthousiasmer d’autres moins mais pour pouvoir faire un débat sur leurs histoires et sur leur probabilité d’être élues, il faut les nommer", explique Giorgia Serughetti.

En Italie, la fonction du - ou de la - président.e de la République est davantage honorifique. Toutefois, son rôle devient clé en situation de crises, qui ne sont pas rares dans le pays. Ainsi, "il doit s’agir d’une personne avec de grandes capacités, une figure d’autorité, respectable et ayant une force politique... Des qualités que l’on reconnait moins facilement chez une femme", constate la chercheuse.