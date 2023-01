Une femme au-dessus de la mêlée : Adèle Robert, première arbitre en Division 1 hommes de rugby

"Les mentalités évoluent"

Avant même le coup de sifflet initial, Adèle est ravie de sa nomination comme arbitre à un tel match et du symbole que ça représente pour la place des femmes dans le rugby : "C’est génial ! Ça prouve la confiance des désignateurs. Et ça montre qu’il n’y a pas de différence. J’espère que je serai suivie par plein d’autres filles. Les mentalités évoluent. Les équipes de femmes sont de plus en plus nombreuses. Step by step, on va y arriver."