Une femme abandonne son bébé dans un salon lavoir à Anderlecht

Une femme, dont l’identité est inconnue, a abandonné samedi un bébé de trois mois dans un salon lavoir à Anderlecht, a indiqué le parquet bruxellois dans un avis de recherche diffusé jeudi.

La femme est entrée dans une laverie de la rue de la Clinique aux alentours de 16h50 avec une poussette grise, puis s’est encourue après quelques instants dans la direction de la rue Brogniez. Elle était vêtue d’un pull blanc et d’un short noir. Le nourrisson est une fillette âgée d’environ 3 mois. Elle a le teint mat, de grands yeux foncés et les cheveux bouclés. Elle était vêtue d’un pull blanc. Les enquêteurs invitent les personnes qui posséderaient des informations sur les faits à prendre contact avec eux via un formulaire sur leur site www.police.be, ou par téléphone via le numéro gratuit 0800/30.300.