"Une farouche liberté" : les combats de Gisèle Halimi racontés dans une bande dessinée

De facture classique, la bande dessinée donne la parole à Gisèle Halimi elle-même. Elle nous raconte son enfance, ses études, son travail acharné, ses combats politiques avec son mouvement Choisir, et enfin sa fin de carrière entourée de féministes d’aujourd’hui qui reprennent le flambeau. "La justice serait la grande histoire de ma vie", cette phrase fera office de mantra pendant toute sa carrière.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Les dessins de Sandrine Revel et les couleurs chaudes de Myriam Lavialle rendent à merveille les journées d’enfance en Tunisie, les heures au tribunal et surtout le visage déterminé de Gisèle Halimi. La ressemblance entre dessins et réalité est d’ailleurs frappante. Et il n’y a pas que l’avocate qui est identifiable. Les femmes célèbres qui la soutenaient le sont tout autant. On croisera avec plaisir Françoise Sagan, Monique Wittig, Nadine Trintignant, Delphine Seyrig, … toutes ces femmes sur qui l’avocate a pu compter pour rendre publiques ses actions et revendications.