Une fan de Rihanna la croise dans un supermarché et discute longuement avec elle

La créatrice de contenu Stacey Roimen, une fan de Rihanna, a croisé son idole dans un supermarché et a longuement discuté avec.

"Meuf t’as posé des questions sur l’album ??" ou encore "Oh wooow… ne lave pas ces vêtements meuf… Porte les tous les jours ah !", peut-on lire sous la publication Instagram de Stacey Roimen, une fan de Rihanna qui, par hasard, a rencontré son idole dans un supermarché de Los Angeles. Elle a carrément eu l’opportunité de se lancer dans une longue conversation avec Rihanna, oubliant presque d’immortaliser l’instant.

Sur Instagram, Stacey a partagé son moment privilégié avec l’interprète de "Lift Me Up" avec ses followers : "Mon Dieu, je ne sais même pas par où commencer… J’ai rencontré RIHANNA aujourd’hui", a-t-elle écrit selon iHeart. "J’ai eu une si longue conversation avec elle, j’ai presque oublié de prendre une photo. J’ai hâte de t’interviewer @badgalriri un de ces jours. Notre convo et ta gentillesse resteront gravés dans mon esprit POUR TOUJOURS, merci d’être si terre à terre"

iHeart rapporte que d’après le média Hip Hop DX, une autre personne dans le supermarché a affirmé que la chanteuse a ensuite cessé d’interagir aussi longuement avec les fans mais qu’elle l’a quand même laissée prendre une photo.