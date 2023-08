Une famille wavrienne en or, père et fils champions du monde d’icosathlon en U23 et en Senior

Christophe Lejeune avait participé aux Mondiaux d’icosathlon en 2017. Cette année, il a donc convaincu son fils Jean-Baptiste d’y retourner, mais cette fois-ci en famille : "Je me souviens que papa nous avait raconté qu’il n’arrivait plus à se lever après son icosathlon et qu’il était crevé. Moi j’avais dit, jamais je vais faire ça, c’est un malade mental. Et puis cette année, au mois de mars, mon père m’a demandé si ça me disait de faire les championnats du monde avec lui. Je me suis dit allez, on va se lancer, on va essayer. Ça me donnait un objectif. Donc j’ai commencé à m’entraîner, puis j’ai vite compris que c’était compliqué les entraînements de demi-fond, (rire) ce n’est pas mon truc. Et puis voilà, j’ai fait l’icosathlon et maintenant je suis très content d’avoir ce magnifique maillot arc-en-ciel".